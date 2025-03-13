Багреева: налоговую льготу могут получить собственники 53 объектов спорта

Москва включила 20 новых спортобъектов в Реестр объектов спорта для предоставления льготы по налогу на имущество организаций, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
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