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Россияне стали чаще оформлять ипотеку

Россияне стали чаще оформлять ипотеку

Объем выдач жилищных кредитов в России вырос вдвое по результатам февраля. После традиционного снижения в новогодние праздники число сделок достигло 8,4 тысячи, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику ВТБ.

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