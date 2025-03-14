Россияне стали чаще оформлять ипотеку

Будь в курсе✴

Объем выдач жилищных кредитов в России вырос вдвое по результатам февраля. После традиционного снижения в новогодние праздники число сделок достигло 8,4 тысячи, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику ВТБ.