Мельникова и Листунова вошли в предварительную заявку на ЧМ

Олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова попали в предварительный список сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме.
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