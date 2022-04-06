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Искусный макияж может украсить даже лучше фильтров

Искусный макияж может украсить даже лучше фильтров

Все уже привыкли, что с помощью приложения можно без проблем наложить фильтры и получить своё идеальное фото: сияющая кожа, выразительный взгляд… Но не стоит забывать, что у девушек есть ещё один помощник, причём в реальной жизни — косметика!  .

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