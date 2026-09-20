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Культуромания

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Пространство «Культурный код» объединило более 10 тысяч гостей Международного фестиваля молодежи

Пространство «Культурный код» объединило более 10 тысяч гостей Международного фестиваля молодежи

В Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодежи работало экспозиционно-выставочное пространство «Культурный код», которое посетили более 10 тысяч человек.

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