Рогов: ВС РФ приступили к зачистке села Шевченко на западе ДНР

Российские военные начали зачищать село Шевченко в западной части Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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