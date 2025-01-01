Рогов: ВС РФ приступили к зачистке села Шевченко на западе ДНР

Российские военные начали зачищать село Шевченко в западной части Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.