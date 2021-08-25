Комиссия Росавиации начала проверку "Витязь-Аэро" после крушения вертолета Ми-8

Об этом сообщил лава региона Владимир Солодов на своей странице в социальной сети в Instagram. По его словам, комиссия должна убедиться в стопроцентном обеспечении безопасности пассажиров, прежде чем будут объявлены сроки возобновления полетов.
Об этом сообщил лава региона Владимир Солодов на своей странице в социальной сети в Instagram. По его словам, комиссия должна убедиться в стопроцентном обеспечении безопасности пассажиров, прежде чем будут объявлены сроки возобновления полетов.
Свежие комментарии