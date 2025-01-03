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Владимир Кузьмичев: «Спартак» поборется за медали в этом сезоне, а в следующем будет основным претендентом на золото. Надо дать время Станковичу построить команду»

Команда тренера Деяна Станковича находится на третьей позиции в турнирной таблице Мир РПЛ. «Шансы на чемпионство в этом сезоне? Думаю, что вряд ли, но за медали «Спартак» точно поборется.

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