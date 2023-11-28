В Германии выразили сожаление из-за невыполнения Минских соглашений

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выразил мнение, что правительство ФРГ недостаточно настойчиво добивалось реализации Минских соглашений после 2014 года и это было ошибкой.
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