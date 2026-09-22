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Спорт Уик-Энд

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Андрей Червиченко: Трансфер Аршавина в «Спартак» сорвался не из-за 60 тысяч евро. Я мог забрать из «Зенита» и Аршавина, и Быстрова, и Денисова

Андрей Червиченко: Трансфер Аршавина в «Спартак» сорвался не из-за 60 тысяч евро. Я мог забрать из «Зенита» и Аршавина, и Быстрова, и Денисова

Игровая карьера Андрея Аршавина давно уже завершена. Однако до сих пор и любители футбола, и профессионалы часто вспоминают не только его игру, но и громкие заявления.

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