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Москвичи попытались найти в Забайкалье манулов

Москвичи попытались найти в Забайкалье манулов

В Забайкальском крае прошли исследования по сохранению редких видов животных, в частности, манула. Сотрудники Московского зоопарка Михаил Морозов и Наталья Бутюгина посетили Даурский заповедник, чтобы изучить эту фауну.

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