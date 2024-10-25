Москвичи попытались найти в Забайкалье манулов

В Забайкальском крае прошли исследования по сохранению редких видов животных, в частности, манула. Сотрудники Московского зоопарка Михаил Морозов и Наталья Бутюгина посетили Даурский заповедник, чтобы изучить эту фауну.
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