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"Я прилипну к вам, и всё!" - Мужчины из Курской области выдвинули ультиматум. Только пустите на фронт

"Я прилипну к вам, и всё!" - Мужчины из Курской области выдвинули ультиматум. Только пустите на фронт

Фото: Царьград Жители Курской области выдвинули ультиматум. Они готовы следовать за военными частями по пятам - только бы пустили на фронт: "Я прилипну к вам, и всё!".

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