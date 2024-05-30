Бывший замглавы Госуправления табачной монополии КНР приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания

Далянь, 29 мая /Синьхуа/ -- Бывший заместитель главы Государственного управления табачной монополии КНР Хэ Цзэхуа, признанный виновным в получении взяток в особо крупном размере, был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания на два года.
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