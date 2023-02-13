Военное обозрение

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Подполковник ЛНР в отставке: ВСУ используют мирное население в качестве «живого щита» в оккупированной луганской Макеевке

Подполковник ЛНР в отставке: ВСУ используют мирное население в качестве «живого щита» в оккупированной луганской Макеевке

Боевики киевского режима не выпускают мирных жителей населенного пункта Макеевка в ЛНР, прикрывая ими свои устроенные в жилых домах и во дворах местного населения позиции.

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