Misto.media: на стенах собора в Луцке изобразили украинских бизнесменов

Портреты украинских бизнесменов изобразили на стенах Кафедрального собора святой Троицы в Луцке. По поручению главы Волынской епархии ПЦУ митрополита Михаила их причислили к лику святых, об этом сообщило украинское издание Misto.
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