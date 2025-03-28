Белая книга: Сицзан достиг значительного прогресса в области прав человека

Сицзанский автономный район /САР, Тибет, Юго-Западный Китай/ достиг всестороннего и исторического прогресса в деле прав человека, подчеркивается в Белой книге, опубликованной в пятницу, сообщает romanian.
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