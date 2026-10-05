Пять веков борьбы с коррупцией: что поможет победить в войне с казнокрадами?

Борьба с коррупцией в России ведётся с тех пор, когда само слово «коррупция» ещё не существовало. В XVI–XVII веках, на заре российской бюрократии, появилось понятие «почесть» — добровольно-принудительное подношение, призванное выражать уважение начальству.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дерзкие лихачи с ...
- Дерзкие лихачи с ...
- Госдума отклонила...
Бывший командующий 58‐й армией Иван Попов — 5 лет за хищение 114 миллионов рублей при строительстве оборонительных сооружений.Ведь не было же никого воровства,да и металлоконструкции нашли-ВЫ ЗАЧЕМ ОЧЕРНЯЕТЕ ЧЕЛОВЕКА? Мало ему досталось ни за что? Сравнили с ворами боевого генерала-больше не до чего не додумались?
"При 300% прибыли нет такого преступления, на которое не решился бы [коррупционер] даже под страхом виселицы". Китай это понимает и таким способом снижает коррупцию. Сталин тоже понимал. А Путин хочет всем добрым быть.
А командующий 58 армией каким боком? Или автор решил под общую гребёнку и неугодного генерала грязью измазать?
цифры опроса говорят сами за себя... только вот в кремле о них не слыхали... увы..
Расстрел и точка.…И если даже не на 100 процентов проблема решиться, то не все решатся на воровство.…жить то захочется
Коррупция, мошенничество, спекуляция, всё это стало неотъемлемой частью нашей жизни лишь потому, что в установившейся в стране олигархо-буржуазной системе отсутствуют методы контроля за доходами и расходами граждан. Многие скажут: "а зачем нам это нужно?", но дело в том, что добропорядочному гражданину стесняться абсолютно нечего, у него дебит с кредитом будут соответствовать, а вот к мошенникам, кои есть и среди чиновников и бизнесменов, вопросы бы обязательно возникли. В СССР тоже воровали, вот только масштабы были сравнительно скромными, по одной простой причине, использовать наворованное и не привлечь к себе внимание было практически невозможно. Но наша главная проблема в том, что у власти находятся именно те люди. которые очень бы не хотели, чтобы кто то посчитал их доход.