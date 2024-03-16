В проекте "Перезвони сам" появилась горлиния для защиты от мошенников на выборах

В Москве продолжается второй день голосования на выборах президента России. Процедура проходит штатно, однако известны случаи, когда жителям столицы поступали смс-сообщения и звонки от неизвестных лиц с угрозами и шантажом.
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