Марочко: ВСУ потеряли несколько позиций после уничтожения узла связи бойцами РФ

ЛУГАНСК, 6 июня. /ТАСС/. Российская армия уничтожила узел связи Вооруженных сил Украины у Липцов в Харьковской области, в результате противник лишился координации между подразделениями и потерял несколько позиций на данном участке.
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