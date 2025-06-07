Игрок сборной России послал нигерийца во время матча: «Он закипел, что-то не понравилось» Полузащитник сборной России Данил Глебов рассказал о стычке с нигерийским игроком во время товарищеского матча, который завершился со счетом 1:1.
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