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Врач Муравьёва назвала анализ на инсулин самым бесполезным при самопроверке

Врач Муравьёва назвала анализ на инсулин самым бесполезным при самопроверке

Врач-эндокринолог Воскресенской больницы Наталья Муравьёва назвала анализ на инсулин самым бесполезным исследованием при самостоятельной проверке здоровья.

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