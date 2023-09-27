Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 952 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Скоробогатов
    Захарова престыдила???..НУ, ну.....А западу насрать на это....А Васька слушает ...да ест...А надо бы давно уж власть ...Захарова пристыди...
  • сергей моисеев
    грубо -потеря для бюджета около 1,5 триллиона рублей, тогда уж нужно предложить увеличение ндфл наконец-то для тех на...В Госдуме предлож...
  • Фил
    А что такое? Обасрались с перепугу?В парламенте Кана...

Названы категории получателей, у которых вырастут зарплаты с 1 октября

Названы категории получателей, у которых вырастут зарплаты с 1 октября

Заработные платы вырастут с 1 октября у нескольких категорий получателей. Подробнее об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх