Названы категории получателей, у которых вырастут зарплаты с 1 октября

Заработные платы вырастут с 1 октября у нескольких категорий получателей. Подробнее об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им.
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