Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мигрантку в хиджабе не взяли на работу косметологом в Москве, тогда она обвинила компанию в дискриминации

Мигрантку в хиджабе не взяли на работу косметологом в Москве, тогда она обвинила компанию в дискриминации

Точка зрения Автор: В. Панченко Приезжая блогерша решила покорить Москву дипломом косметолога и хиджабом, но столкнулась с суровой реальностью рынка труда.

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