Мигрантку в хиджабе не взяли на работу косметологом в Москве, тогда она обвинила компанию в дискриминации

Точка зрения Автор: В. Панченко Приезжая блогерша решила покорить Москву дипломом косметолога и хиджабом, но столкнулась с суровой реальностью рынка труда.
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Выдворять всех кто начинает качать права на пустом месте, причём семьями.
Одела эту тряпку, сразу на 5лет сажать!