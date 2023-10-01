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Ретроспектива. Как Крым помогал жителям новых регионов в самый сложный период

Ретроспектива. Как Крым помогал жителям новых регионов в самый сложный период

День, когда Россия приняла в свой состав Донецкую, Луганскую народные республики, а так же Херсонскую и Запорожскую области, является без всякого преувеличения историческим, как и выбор, который сделали жители этих регионов.

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