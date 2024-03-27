Из Петербурга выдворят мигранта, состоявшего в чате, где были завербованы террористы «Крокуса»

Также суд привлек его к ответственности за нарушение миграционного законодательства В Петербурге суд привлек к административной ответственности гражданина Таджикистана за нарушение миграционного законодательства.
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