Mercedes-AMG CLA 45 поставил загадочный рекорд Нюрбургринга[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Весной прошлого года компания Mercedes-Benz представила третье поколение модели CLA, которое лишилось топливных версий, перейдя на гибридные и электрические силовые установки.
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