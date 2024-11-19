Застройщик и чиновник украли 71 млн при строительстве развязки под Красноярском

t.me/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Учредитель застройщика "УСК Сибиряк" и бывший руководитель МКУ "Управление капитального строительства" подозреваются в хищении 71 млн рублей при строительстве развязки под Красноярском.
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