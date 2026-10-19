В суб­бо­ту, 17 октяб­ря 2026 года, в окрест­но­стях пале­стин­ской дерев­ни Тай­бе, рас­по­ло­жен­ной к восто­ку от Рам­ал­лы, колон­на авто­мо­би­лей с пред­ста­ви­те­ля­ми трёх евро­пей­ских госу­дарств и Като­ли­че­ской церк­ви под­верг­лась ата­ке.