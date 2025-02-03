Судьба военных баз в Сирии: Из Тартуса и Хмеймима нужно поскорее уносить ноги

Нести воинскую службу в плотном окружении тех, кого МИД РФ полгода назад резонно назвал «террористическим отребьем», невозможно Перед нами тот редкий случай, когда хочется стоя аплодировать самому вероятному на сегодня главе одной из наиболее могущественных спецслужб США.
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