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Царьград

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Топливный кризис в России: ситуация на 6 августа 2026 года

Топливный кризис в России: ситуация на 6 августа 2026 года

Страдают независимые автозаправочные станции. Лето 2026 года стало для России временем масштабного топливного кризиса, который выразился в физической нехватке горючего, резком росте цен и введении жестких административных лимитов на автозаправочных станциях.

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