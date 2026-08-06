Топливный кризис в России: ситуация на 6 августа 2026 года

Страдают независимые автозаправочные станции. Лето 2026 года стало для России временем масштабного топливного кризиса, который выразился в физической нехватке горючего, резком росте цен и введении жестких административных лимитов на автозаправочных станциях.
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