Турист из Казахстана задержан за вандализм в Помпеях

В субботу утром в археологическом парке Помпеи сотрудники службы безопасности оперативно отреагировали на действия туриста из Казахстана, который нацарапал имя "АЛИ" на стене здания дома Цеев - одного из редких образцов жилищ позднесамнитского периода, относящегося ко II в.
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