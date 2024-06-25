Турист из Казахстана задержан за вандализм в Помпеях

В субботу утром в археологическом парке Помпеи сотрудники службы безопасности оперативно отреагировали на действия туриста из Казахстана, который нацарапал имя "АЛИ" на стене здания дома Цеев - одного из редких образцов жилищ позднесамнитского периода, относящегося ко II в.