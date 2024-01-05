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«Тоттенхэм» забил во всех 22 матчах при Постекоглу. В эпоху АПЛ лишь Анчелотти стартовал лучше – у «Челси» было 28 игр с голами

«Тоттенхэм» забил во всех 22 матчах при Постекоглу. В эпоху АПЛ лишь Анчелотти стартовал лучше – у «Челси» было 28 игр с голами

Сегодня «шпоры» одолели «Бернли» в Кубке Англии – 1:0. Лондонский клуб отметился как минимум одним голом в каждом из 22 матчей при австралийском главном тренере.

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