В 13-ти микрорайонах Актау отключат свет 9 января

О временном отключении электроэнергии предупредили в ГКП «АУЭС». «В ночь 9 января, в период с 02:00 до 05:00 часов планируется кратковременное отключение (30 минут) электроэнергии в 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 27, 28, 29, «Толкын-1», «Толкын-2» микрорайонах (частичное).