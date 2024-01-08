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В 13-ти микрорайонах Актау отключат свет 9 января

В 13-ти микрорайонах Актау отключат свет 9 января

О временном отключении электроэнергии предупредили в ГКП «АУЭС». «В ночь 9 января, в период с 02:00 до 05:00 часов планируется кратковременное отключение (30 минут) электроэнергии в 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 27, 28, 29, «Толкын-1», «Толкын-2» микрорайонах (частичное).

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