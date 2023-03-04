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ФИФА увеличивает время футбольных матчей

ФИФА увеличивает время футбольных матчей

Совет Международной футбольной ассоциации (IFAB) провел свое ежегодное собрание в Лондоне 4 марта. Президент ФИФА Джанни Инфантино, выступая на собрании, призвал к более точным расчетам добавленного времени на футбольных соревнованиях по всему миру.

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