ФИФА увеличивает время футбольных матчей

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Совет Международной футбольной ассоциации (IFAB) провел свое ежегодное собрание в Лондоне 4 марта. Президент ФИФА Джанни Инфантино, выступая на собрании, призвал к более точным расчетам добавленного времени на футбольных соревнованиях по всему миру.