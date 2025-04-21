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Чеботина и Киркоров спели дуэтом на шоу в Кремле

Чеботина и Киркоров спели дуэтом на шоу в Кремле

В честь 32-летия легендарного радио самые яркие звезды страны вышли на сцену Кремлевского дворца. Филипп Киркоров и Люся Чеботина ГПМ Радио В честь 32-летия легендарного радио самые яркие звезды страны вышли на сцену Кремлевского дворца в фантастическом шоу «Авторадио.

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