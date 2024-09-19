В Подмосковье полицейские ликвидировали нарколабораторию

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Дмитровского городского округа во взаимодействии с региональным Управлением ФСБ России задержали двоих подозреваемых в незаконном обороте запрещенных веществ.