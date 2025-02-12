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Достойно вел себя только один. Состоялись дебаты кандидатов в президенты Абхазии

Достойно вел себя только один. Состоялись дебаты кандидатов в президенты Абхазии

Достойно вел себя только один. Состоялись дебаты кандидатов в президенты АбхазииКак отмечают в соцсетях следившие за ними тысячи граждан Абхазии, самое достойное и соответствующие нормам Апсуара – традиционного морально-этического кодекса абхазов – оказалось поведение кандидата Бадры Гунба.

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