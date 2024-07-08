«Главная жизненная опора человека»: психолог — об особенностях российской семьи

Современные супружеские пары стремятся создать оптимальные условия для развития семьи. Об этом в преддверии Дня любви, семьи и верности в интервью RT рассказала профессор кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.
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