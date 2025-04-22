Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который в настоящий момент находится в СИЗО по подозрению в государственной измене, заявил, что при текущей ситуации на фронте без военной помощи от США военное поражение киевского режима неизбежно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии