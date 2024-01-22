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Украинка Костюк раскритиковала US Open за пропаганду России

Украинка Костюк раскритиковала US Open за пропаганду России

Украинская теннисистка Марта Костюк в своих социальных сетях раскритиковала пресс-службу Отрытого чемпионата США (US Open) после того, как организаторы опубликовали результаты ее матча против россиянки Марии Тимофеевой на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) и поставили российский флаг.

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