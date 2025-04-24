В Госдуме обсуждают новые механизмы контроля на маркетплейсах

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что онлайн-торговые площадки могут столкнуться с дополнительной юридической ответственностью за продажу товаров, не соответствующих нормам безопасности и качества.
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