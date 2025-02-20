Число утечек из финансовых компаний сократилось почти на 60% в 2024

Эксперты InfoWatch в 2024 году зафиксировали сокращение утечек данных из российских финансовых компаний после резкого роста в 2023 году, согласно исследованию «Утечки конфиденциальной информации из финансовых организаций», имеющемуся в распоряжении РБК.
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