«Десятки обращений»: украинцы просят РФ помочь им вернуть детей, отобранных Западом

Украинцы, проживающие в западных странах, обратились к России с просьбой о помощи. Как сообщил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев, десятки граждан Украины просят постпредство РФ при ООН помочь им вернуть детей, отобранных в Евросоюзе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии