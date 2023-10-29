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«Десятки обращений»: украинцы просят РФ помочь им вернуть детей, отобранных Западом

«Десятки обращений»: украинцы просят РФ помочь им вернуть детей, отобранных Западом

Украинцы, проживающие в западных странах, обратились к России с просьбой о помощи. Как сообщил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев, десятки граждан Украины просят постпредство РФ при ООН помочь им вернуть детей, отобранных в Евросоюзе.

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