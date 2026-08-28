Ванилла SU
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Ванилла SU

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Румба: почему этот танец называют «танцем любви» и кому он подходит

Румба: почему этот танец называют «танцем любви» и кому он подходит

Румба занимает особое место среди латиноамериканских танцев. Ее не танцуют - ее проживают. В отличие от зажигательной самбы или стремительного джайва, румба течет медленно, словно музыкальный рассказ о чем-то сокровенном.

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