В конечности мумии из Перу ученые нашли имплант, который поставил их в тупиковое положение: ответов нет – это что-то необъяснимое Ольга БезродняяНедавнее исследование загадочных мумий из Перу привлекло внимание ученых и общественности.
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