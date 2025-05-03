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В конечности мумии из Перу ученые нашли имплант, который поставил их в тупиковое положение: ответов нет – это что-то необъяснимое

В конечности мумии из Перу ученые нашли имплант, который поставил их в тупиковое положение: ответов нет – это что-то необъяснимое

В конечности мумии из Перу ученые нашли имплант, который поставил их в тупиковое положение: ответов нет – это что-то необъяснимое Ольга БезродняяНедавнее исследование загадочных мумий из Перу привлекло внимание ученых и общественности.

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