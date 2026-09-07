Цена на нефть марки Brent превысила $98 за баррель впервые с 24 июля

www.globallookpress.com/Monsef Memari/XinHua Мировые цены на нефть увеличились на 1,7-2%, при этом стоимость энергоресурса марки Brent превысила 98 долларов за баррель впервые с 24 июля 2026 года.
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