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Воронков сделал передачу в 3-м матче подряд. У него 2+5 в 9 играх за «Коламбус»

Воронков сделал передачу в 3-м матче подряд. У него 2+5 в 9 играх за «Коламбус»

Форвард «Коламбуса» ассистировал Адаму Фантилли в матче с «Рейнджерс» (3:4 Б).  В активе 23-летнего россиянина стало 7 (2+5) баллов в 9 играх при полезности «+3».

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