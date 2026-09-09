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Я строю

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Сентябрьский виноград: почему я перестала торопиться и научилась слушать куст

Сентябрьский виноград: почему я перестала торопиться и научилась слушать куст

Начало осени возле виноградника — это всегда момент, когда внутри меня борются два чувства. С одной стороны, глаз уже выхватывает налитые грозди, и рука сама тянется за корзиной.

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