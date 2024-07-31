Рико Кригер заявил, что действовал по заданию СБУ в Беларуси

Немецкий террорист рассказал о своем задании от украинских спецслужб. Рико Кригер, приговоренный в Беларуси к смертной казни за терроризм, заявил, что действовал от имени Службы безопасности Украины (СБУ).
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