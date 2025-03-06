Президент России Владимир Путин назначил Александра Даричева послом в США

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Даричесва послом в США,Владимир Путин подписал указ и назначении директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Даричеса послом в США.
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