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Президент России Владимир Путин назначил Александра Даричева послом в США

Президент России Владимир Путин назначил Александра Даричева послом в США

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Даричесва послом в США,Владимир Путин подписал указ и назначении директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Даричеса послом в США.

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Комментарии
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Traveller
Так кого из ТРЁХ он назначил послом? Даричеса? Даричева? Дарчиева?
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